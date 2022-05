Fälle von Rechtsextremismus in Behörden mehren sich

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind zuletzt jährlich mehr als hundert Fälle von rechtextremistischen Tendenzen aufgefallen. Innenministerin Faeser legte am Vormittag den zweiten Lagebericht zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden vor. Für den Zeitraum von drei Jahren werden darin 327 Fälle ausgewiesen. Die auffälligen Mitarbeiter hatten beispielsweise Kontakte zu extremistischen Gruppierungen oder nahmen an deren Veranstaltungen teil. Innenministerin Faeser betonte, die ganz überwiegende Mehrzahl der Angehörigen des öffentlichen Dienstes stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Bund und Länder müssten aber alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 15:00 Uhr