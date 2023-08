Fälle von Hasskriminalität in Bayern bleiben auf hohem Niveau

München: Die Zahl der Fälle von Hass und Hetze in Bayern ist - trotz eines leichten Rückgangs - weiter auf hohem Niveau. Das ist das Ergebnis des Lagebilds zur Hasskriminalität 2022. Demnach verzeichneten die Behörden im vergangenen Jahr knapp 1.200 Delikte. Ein Jahr zuvor waren es etwa 40 mehr. Bei fast jeder zweiten Straftat in diesem Bereich handelte es sich um Volksverhetzung, gefolgt von Beleidigungen. Bayerns Innenminister Herrmann erklärte, Hasskriminalität sei leider ein hochaktuelles Thema. Justizminister Eisenreich appellierte an die Bürger, Vergehen bei Polizei oder Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Es sei wichtig, dass jeder einzelne in der Gesellschaft Hass offen widerspreche, sei es am Stammtisch, am Gartenzaun oder im Internet, so der CSU-Politiker. Insgesamt zeigt die Statistik, dass mehr Delikte in den Ballungsräumen begangen werden. Betroffen ist insbesondere der Großraum München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 23:00 Uhr