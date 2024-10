Fälle von Geflügelpest in Mittelfranken und Oberbayern

Roth: In Mittelfranken ist die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 400 Tiere in dem Betrieb in Abenberg im Landkreis Roth wurden nach Behördenangaben getötet. Außerdem wurden Schutz- und Beobachtungszonen eingerichtet, die bis in den angrenzenden Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen reichen. Unter anderem dürfen keine lebenden Tiere, Eier und Fleischprodukte aus dem Gebiet gebracht werden. Auch im oberbayerischen Landkreis Altötting gibt es einen Fall von Geflügelpest. Dabei handelt es sich um einen Betrieb mit Gänsen in Garching an der Alz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 22:00 Uhr