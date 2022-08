Fähre treibt nach Brand auf schwedische Küste zu

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Situation auf der Passagierfähre "Stena Scandica", die nach einem Brand vor der schwedischen Küste treibt, ist dramatischer als zunächst gedacht. Der Schifffahrtsbehörde zufolge hat das Feuer einen Stromausfall ausgelöst. Die Ostsee-Fähre drohte am Abend, bei starkem Wind vor einer Insel auf Grund zu laufen. Doch mittlerweile konnte die Besatzung zwei Motoren starten. Die Behörden entschlossen sich dennoch, Passagiere in Sicherheit zu bringen. Helikopter sollen zunächst 70 Menschen von Bord bringen - und zwar vor allem Familien mit Kindern und ältere Menschen. Das Feuer war am Nachmittag auf dem Autodeck der Fähre ausgebrochen, als ein Kühlcontainer in Brand geriet. Inklusive Besatzung befinden sich 299 Menschen an Bord der "Stena Scandica".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 22:00 Uhr