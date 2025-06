Fachleute beraten über das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall

Berlin: Auf Einladung der Bundeswehr beraten Vertreter mehrerer Organisationen darüber, ob unser Gesundheitssystem auch im Verteidigungsfall funktioniert. Es geht zum Beispiel um Fragen, auf welchen Wegen man rasch mehr Medikamente und Verbandsmaterial bekommt, wer wo wie behandelt wird oder wie die Absprachen zwischen dem zivilen und dem militärischen System ablaufen. An dem Treffen sind Politik und Wissenschaft beteiligt sowie Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen. Hintergrund ist die Erfahrung, dass die Corona-Pandemie das Gesundheitssystem in Deutschland an seine Grenzen gebracht hatte.

