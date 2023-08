Fachkräftemangel wird Deutschland laut Scholz lange beschäftigen

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht in der Sicherung des Fachkräftebedarfs eine der größten Herausforderungen, denen sich Deutschland in den nächsten Jahrzehnten stellen muss. Beim Besuch eines Unternehmens in Thüringen sagte der SPD-Politiker, es sei in den kommenden 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren eine Hauptaufgabe. Es gehe um gute Berufsaus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle und darum, Fachkräfte aus dem Ausland anzulocken. Ein Schritt auf diesem Weg sei das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das in Kürze in Kraft treten könne, so Scholz. Zuvor hatte Arbeitgeberpräsident Dulger gesagt, dieses Gesetz sei ein Schritt in die richtige Richtung. Es müsse aber noch viel mehr getan werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 18:00 Uhr