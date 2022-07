Fachkräftemangel und Inflation setzen Handwerk zu

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum Start der Handwerksmesse hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Bedeutung der Branche betont. Angesichts der hohen Energiepreise räumte er allerdings ein, dass mehr als eine Abfederung der Mehrkosten nicht möglich sei. Er könne die Branche nicht komplett von den hohen Energiekosten entlasten. Eine solche Entlastung hatte das Handwerk von der Bundesregierung gefordert. Laut dem Präsidenten des Bayerischen Handwerkstages Peteranderl ist die hohe Inflation das größte Problem für Handwerker in Deutschland. Trotz guter Auftragslage drohten vielen Betrieben Verluste. Außerdem setze der Fachkräftemangel dem Handwerk weiterhin zu. Es fehle an Nachwuchs. Dabei seien Gehälter und Arbeitsbedingungen nicht so schlecht wie viele glaubten, sagte Peteranderl im BR-Interview. Die Branche beklagt, dass von der Politik versäumt wurde, entsprechend Werbung für sie zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2022 11:15 Uhr