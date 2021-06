Fachkräftemangel in Deutschland nimmt wieder zu

DFB-Elf gewinnt - Publikum hält Maskenpflicht nicht ein

München: Nach dem 4:2-Sieg bei der Fußball-EM gegen Portugal hat Bundestrainer Löw die Moral seiner Mannschaft gelobt. Es sei schön, dass man nach dem anfänglichen Rückstand einfach weitergespielt habe, als wäre nichts gewesen. Löw betonte aber auch, Deutschland habe erst ein Spiel gewonnen. Die nächste Partie am Mittwoch gegen Ungarn werde vielleicht noch zäher, denn die ungarische Mannschaft verteidige in der Regel mit acht, neun Leuten. Kritik gab es auch gestern am Verhalten vieler Fans im Stadion: Tausende saßen ohne die vorgeschriebene FFP2-Maske an ihrem Platz. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek nannte das fahrlässig. Er forderte den DFB auf, plausibel darzulegen, wie er am Mittwoch die Masken-Regeln durchsetzen will. - Im Abendspiel haben sich Spanien und Polen 1:1 getrennt, auch die Begegnung Frankreich-Ungarn am Nachmittag war 1:1 ausgegangen. Deutschland steht in der Gruppe F damit auf Platz zwei hinter den Franzosen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 07:00 Uhr