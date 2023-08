Köln: Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe hält an. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt es knapp 44.000 offene Stellen. Dem stünden 29.000 qualifizierte Arbeitslose gegenüber. Am häufigsten werden Köchinnen und Köche gesucht. Die Studie weist darauf hin, dass viele Beschäftigte während der Corona-Pandemie das Gastgewerbe verlassen haben. Gleichzeitig hätten weniger Quereinsteiger aus anderen Branchen einen Umstieg gewagt. Außerdem ist es nach Angaben des IW seit Jahren sehr schwierig, Ausbildungsplätze in Hotels und Gastronomie zu besetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 12:00 Uhr