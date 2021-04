Fachkräftemangel dürfte sich laut Studie noch verstärken

Grünen-Vorstand macht am 19. April Vorschlag für Kanzlerkandidatur

Berlin: Die Grünen wollen in knapp zwei Wochen ihren Kanzlerkandidaten beziehungsweise ihre Kanzlerkandidatin vorstellen. Am 19. April solle verkündet werden, welcher der beiden Parteichefs - Annalena Baerbock oder Robert Habeck - im Herbst antreten werde, teilte Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner am Vormittag mit. Die endgültige Entscheidung über die Kanzlerkandidatur fällt auf dem Parteitag im Juni. In den Umfragen liegen die Grünen seit Monaten bei gut 20 Prozent und damit auf dem zweiten Platz hinter CDU und /CSU. Die SPD will mit Vizekanzler und Finanzminister Scholz als Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Entscheidung der Union steht noch aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2021 11:00 Uhr