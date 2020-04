Facebook will stärker gegen falsche Corona-Informationen vorgehen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Facebook will seine Nutzer künftig benachrichtigen, wenn sie bei dem Online-Netzwerk mit gefährlichen Falschinformationen rund um das Coronavirus interagiert haben. Konkret gehe es um Beiträge, die entfernt wurden, weil sie Schaden anrichten können, teilte die Firma mit. Nutzer bekommen die Mitteilung, wenn sie einen solchen Post mit einem "Like" versehen oder kommentiert haben. Zugleich werden sie von Facebook auf eine Seite der Weltgesundheitsorganisation WHO über Coronavirus-Mythen verwiesen. Bei falschen Informationen über das Virus, die nicht gesundheitsgefährdend sind, beschränkt sich Facebook darauf, sie mit einem Warnhinweis auf Basis von Faktenchecks zu versehen. Im März seien so rund 40 Millionen Beiträge mit Bezug zum Coronavirus markiert worden, hieß es.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 18:15 Uhr