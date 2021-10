Facebook will 10.000 neue Stellen in der EU schaffen

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Menlo Park: Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Details über sein nächstes Projekt veröffentlicht. In einem Blogeintrag schreibt er, dass Facebook eine neue virtuelle Welt namens "Metaverse" aufbauen will. Darin sollen sich Nutzer treffen, Geld ausgeben, Medien konsumieren und vielleicht sogar arbeiten können. Für den Aufbau von Metaverse soll Europa eine zentrale Rolle spielen. 10.000 Arbeitsplätze will Facebook in der EU schaffen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.10.2021 04:00 Uhr