Facebook versieht 50 Millionen Corona-Einträge mit Warnhinweisen

Menlo Park: Facebook hat allein im April rund 50 Millionen Nutzer-Beiträge über das Corona-Virus mit Warnhinweisen gekennzeichnet. Anlass waren falsche oder zweifelhafte Inhalte. Die Maßnahme zeige Erfolg, betonte der Internetkonzern. In 95 Prozent der Fälle klickten die Nutzer den Link nicht an, wenn sie die Warnung sehen. Diese fußt auf tausenden Artikeln von Faktencheckern, wie Facebook erklärte. Schon vor einiger Zeit hatte Facebook Beispiele mit angeblich gut gemeinten Ratschlägen genannt. So wurde fälschlicherweise behauptet, Covid-19 könne geheilt werden, wenn man Bleichmittel trinkt. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter hat jetzt angekündigt, ab sofort Falschinformationen zur Corona-Pandemie mit Warnhinweisen zu kennzeichnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 20:00 Uhr