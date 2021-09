Facebook verbannt Kanäle der "Querdenken"-Bewegung

Petition fordert Untersuchungsausschuss zum Fall Oury Jalloh

Magdeburg: Vor dem Landtag Sachsen Anhalts haben rund 50 Menschen an den in einer Polizeizelle verbrannten Asylbewerber Oury Jalloh erinnert. Dabei wurde auch eine Petition an die SPD-Fraktionsvorsitzende Pähle übergeben. Darin wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss noch vor der Bundestagswahl gefordert. Die 217.000 Unterzeichner reagierten damit auf die Einschätzung der SPD-Politikerin, wonach ein solcher Ausschuss keine offenen Fragen mehr klären kann. Die Umstände, unter denen der aus Sierrra Leone stammende Oury Jalloh in der Dessauer Polizeizelle im Januar 2005 umkam, sind bis heute nicht restlos aufgeklärt. Der schwer alkoholisierte Mann war an eine Matratze gefesselt, soll sich aber laut Polizei mit einem Feuerzeug selbst angezündet haben. Die Ermittlungen dazu wurden eingestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 19:00 Uhr