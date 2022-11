Facebook soll wegen Datenlecks Millionenstrafe zahlen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch bei maximal 4 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb, immer wieder auch leichter Regen, in höheren Lagen Schneeregen und Schnee. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Auch in der Nacht bewölkt und besonders im Westen und Norden etwas Regen, in höheren Lagen Schneeregen. Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Weiter oft bewölkt oder trüb, aber meist trocken. In den Hochlagen des Bayerischen Waldes und der Alpen gelegentlich Sonne. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

