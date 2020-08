Facebook nimmt "Compact" vom Netz

Nach Rückzugsankündigung Kippings vom Linken-Vorsitz will sich Riexinger äußern

Berlin: Nach der Rückzugsankündigung von Linken-Chefin Kipping will offenbar auch der Co-Vorsitzende Riexinger nicht erneut für das Amt kandidieren. Das berichtet das ZDF. Riexinger will sich voraussichtlich im Lauf des Tages zu seiner politischen Zukunft äußern. Gestern Abend hatte Kipping in einem Schreiben an die Parteimitglieder ankündigt, Ende Oktober beim Parteitag in Erfurt nicht erneut als Vorsitzende zu kandidieren. Es sei an der Zeit, etwas Neues zu beginnen, so die 42-Jährige. Sie hatte vor 2012 gemeinsam mit Riexinger den Parteivorsitz übernommen. Laut Satzung der Linken soll kein Parteiamt länger als acht Jahre durch dasselbe Mitglied ausgeübt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 06:00 Uhr