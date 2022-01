Facebook muss in bestimmten Fällen Nutzung unter Pseudonym dulden

Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt, später Regen und Schneeregen

Das Wetter in Bayern: Heute im südlichen Niederbayern und an den Alpen sonnig. Sonst bewölkt und am Nachmittag im Norden etwas Schnee oder Schneeregen, lokal gefrierender Regen möglich. Zunehmend windig. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. In der Nacht ziehen Regen und Schnee langsam in Richtung Alpen; Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und am Samstag viele Wolken und vereinzelt Schnee oder Regen, vor allem Richtung Alpen. Am Sonntag Sonne und Wolken, an den Alpen und im Bayerischen Wald vereinzelte Schauer. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.01.2022 09:45 Uhr