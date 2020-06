Facebook löscht Trumps Wahlkampfpost mit Nazi-Symbol

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Facebook hat einen Wahlkampf-Post von US-Präsident Trump mit einem bekannten Nazi-Symbol gelöscht. Wie ein Sprecher des Unternehmens sagte, verstoßen die Werbe-Anzeigen des Präsidenten gegen die Regeln der Social-Media-Plattform. Ohne kritischen Kontext dürfe ein solches Symbol, das von Nationalsozialisten in Konzentrationslagern zur Kennzeichnung von politischen Gefangenen eingesetzt wurde, nicht verwendet werden. In bezahlten Posts hatte Trumps Wahlkampfteam wegen der antirassistischen Proteste in den USA vor vermeintlich linksextremen Mobs gewarnt, die Amerikas Städte zerstörten. In einer Version der Anzeige, die sich gegen die linke Gruppierung Antifa richtete, wurde ein umgekehrtes rotes Dreieck eingesetzt. Jüdische Verbände verurteilen den Einsatz des Zeichens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 07:00 Uhr