Facebook-Konzern Meta soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen

Dublin: Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll wegen einer Verstoßes gegen die europäische Datenschutzverordnung eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zahlen. Das hat die zuständige irische Datenschutzbehörde in Dublin mitgeteilt, wo die Facebookmutter ihren Sitz hat. In dem Verfahren geht es um die Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung von Nutzern in der EU und in den USA durch angloamerikanische Geheimdienste. US-Whistleblower Edward Snowden hatte diese Spionage aufgedeckt. Meta kündigte gegen die Entscheidung Berufung an.

