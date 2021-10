Facebook heißt jetzt Meta

G20 bekennen sich zu ehrgeizigen Klimazielen

Rom: Noch vor dem Start des Weltklimagipfels am Sonntag wollen sich die G20-Staaten auf ihrem Treffen in Rom zu ehrgeizigen Klimazielen bekennen. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf der Gipfelerklärung heißt es, die Länder verpflichten sich, die existenzielle Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen. Über Detailfragen werde demnach aber noch gestritten. Aus Reihen der Bundesregierung hieß es, man erwarte wegen der folgenden Weltklimakonferenz in Glasgow keine weitreichenden Beschlüsse in Rom. Vor Beginn des G20-Gipfels trifft sich US-Präsident Biden heute noch zu Gesprächen mit Frankreichs Präsident Macron. Es gilt, den Streit über den geplatzten U-Boot-Deal Frankreichs mit Australien beizulegen, an dem die USA einen wesentlichen Anteil haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 09:00 Uhr