Facebook geht gegen Cybersöldner vor

Menlo Park: Beim Facebook-Konzern Meta deutet sich offenbar ein neuer Daten-Skandal an. Wie das Unternehmen mitteilte, sind rund 50.000 Nutzerinnen und Nutzer ins Visier von sogenannten Cybersöldnern geraten, die sie ausspionieren wollten. Meta schloss auf seinen Plattformen Facebook und Instagram daraufhin etwa 1.500 Nutzerkonten, die in Verbindung mit solchen Überwachungsfirmen stehen. Zudem wurden die Betroffenen in mehr als 100 Ländern informiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 01:00 Uhr