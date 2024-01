FAA verbietet Starts bestimmter Maschinen vom Typ 737 Max

Washington: Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach einem dramatischen Zwischenfall mit einem Boeing-Passagierflugzeug ein vorübergehendes Flugverbot für 171 Maschinen des Typs 737 Max 9 verhängt. Bei dem Flugzeug der Gesellschaft Alaska Airlines war in knapp 5000 Metern Höhe ein Teil der Hülle herausgebrochen. Durch das Tür-große Loch hindurch filmten mehrere Passagiere den Nachthimmel. Auf dem Sitz neben dem Loch saß zum Unglückszeitpunkt niemand, ein Jugendlicher in der Nähe wurde bei dem plötzlichen Druckabfall verletzt. Das Flugzeug konnte umkehren und landete wieder in Portland. Das Flugverbot der FAA gilt für alle Maschinen des gleichen Typs, die in den USA starten oder landen oder die einer US-amerikanischen Arline gehören.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 21:45 Uhr