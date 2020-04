EZB will künftig auch Ramschanleihen akzeptieren

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank bringt wegen der Corona-Krise weitere Stützungsmaßnahmen für Geldhäuser auf den Weg. Die EZB lockert dafür erneut die Vorschriften für Sicherheiten, die Geldhäuser für Notenbank-Kredite stellen müssen. Das hat der Zentralbank-Rat am Abend beschlossen. Für eine gewisse Zeit will die EZB nun auch Wertpapiere als Sicherheiten akzeptieren, die Ratingagenturen im Zuge der Krise auf Ramschstatus heruntergestuft hatten. Mit diesem Schritt will sie dafür sorgen, dass es im Zuge der Krise nicht zu einer Kreditklemme kommt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 00:00 Uhr