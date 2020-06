EZB weitet Anleihenprogramm um 600 Milliarden Euro aus

Merkel sagt Internationaler Impfallianz 600 Millionen Euro zu

Berlin: Deutschland stellt in den kommenden fünf Jahren 600 Millionen Euro für die internationale Impf-Allianz Gavi bereit. Das hat Kanzlerin Merkel bei einer Online-Geberkonferenz angekündigt. Sie verwies auf die bereits zugesagten Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, so Merkel, müsse dieser auf der Welt gerecht verteilt werden. Insgesamt erhofft sich die Allianz Zusagen über 6,6 Milliarden Euro für Impfprogramme in den ärmsten Ländern der Welt. 300 Millionen Kinder sollen damit gegen Krankheiten wie Polio, Typhus und Masern geimpft werden. Die Organisation hat zum Ziel, dass alle Menschen in ärmeren Ländern Zugang zu entsprechenden Behandlungen bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 17:00 Uhr