EZB stemmt sich mit weiteren Milliarden gegen die Corona-Krise

Frankfurt am Main: Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, will die Europäische Zentralbank noch mehr Anleihen kaufen als bisher. Das hat der EZB-Rat in Frankfurt beschlossen. Die Zentralbank stockt dafür ihr bereits bestehendes Pandemie-Notkauf-Programm um 600 Milliarden Euro auf insgesamt 1,3 Billionen Euro auf. Damit sollen weitere Staats- und Unternehmensanleihen gekauft werden. Die EZB kündigte zudem an, dass das Kaufprogramm bis mindestens Juni nächsten Jahres verlängert werden soll. Man werde auf jeden Fall so lange daran festhalten, bis man die Krise als beendet ansieht, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 16:00 Uhr