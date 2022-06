EZB muss wegen Tempo der Zinswende Kritik einstecken

2000 Spanier müssen wegen Waldbränden Häuser verlassen

Marbella: An der Costa del Sol in Spanien sind wegen Waldbränden rund 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Feuer waren gestern ausgebrochen, etwa 15 Kilometer nordwestlich von Marbella. Medienberichten zufolge wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Es ist der bisher größte Waldbrand in Spanien in diesem Sommer. Er tobt in einem schwer zugänglichen Gebiet. Die Löscharbeiten werden von Tagestemperaturen über 30 Grad und durch starken Winde erschwert.

