EZB muss wegen Tempo der Zinswende Kritik einstecken

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus der deutschen Wirtschaft kommt Kritik am Tempo der EZB bei den geplanten Zinserhöhungen. So nannte der Bankenverband den Zeitplan "immer noch zu zögerlich". Der Großhandels-Bundesverband erklärte, die Entscheidung komme zu spät. Ifo-Präsident Fuest sagte, es sei nicht akzeptabel, dass die EZB bei einer Inflation von acht Prozent bis heute an Negativzinsen und Anleihekäufen festgehalten habe. Nach einer Sitzung in Amsterdam hatte der EZB-Rat mitgeteilt, dass der Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte steigen solle. Die Netto-Anleihekäufe würden bis zum 1. Juli beendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 18:00 Uhr