EZB lässt Leitzins unverändert - baldige Senkung angedeutet

Frankfurt am Main: Die Leitzinsen im Euro-Raum bleiben vorerst unverändert. Das hat der Rat der Europäischen Zentralbank heute Mittag entschieden. Der Leitzins liegt damit weiter bei 4,5 Prozent, der Satz für die Einlagen von Banken bei vier Prozent. Für die Zukunft deutete die EZB allerdings niedrigere Zinsen an: Sollte sich die Inflation weiter dem Zielwert von zwei Prozent annähern, wäre eine Lockerung angemessen, heißt es in ihrer Erklärung. Im März lag die Inflation im Euro-Raum noch bei 2,4 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 14:45 Uhr