EZB lässt Leitzins im Euroraum unverändert

Frankfurt am Main: Nach zehn Erhöhungen in Folge lässt die Europäische Zentralbank die Zinsen im Euroraum vorerst unverändert. Wie die Notenbank nach einer Sitzung in Athen mitteilte, bleibt der Leitzins bei 4,5 Prozent. Die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft war zuletzt deutlich zurückgegangen. Im September sank sie auf 4,3 Prozent - von 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst vergangenen Jahres hatte die Rate über zehn Prozent gelegen. Die Teuerung liegt aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie die Zielmarke der EZB von zwei Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 15:00 Uhr