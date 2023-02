EZB hebt Leitzins um 0,5 Punkte an

Nachrichtenarchiv - 02.02.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Er liegt jetzt bei 3 Prozent. Es ist die fünfte Erhöhung in Folge. Zuletzt hatte die Zentralbank Mitte Dezember den Leitzins ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte erhöht. EZB-Präsidentin Lagarde kündigte für März eine weitere Erhöhung an. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer bezeichnete die erneute Zinsentscheidung als unausweichlich: Die aktuelle Situation sehe nur auf den ersten Blick für Unternehmen und Bürger entspannter aus. Tatsächlich steige die Kerninflation weiter an. Hier sind die Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeschlossen, die tendenziell mehr schwanken als andere.

