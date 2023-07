Kurzmeldung ein/ausklappen EZB hebt Leitzins auf 4,25 Prozent an - höchster Stand seit 2008

Frankfurt am Main: Wegen der anhaltend hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut angehoben, um 0,25 Punkte auf jetzt 4,25 Prozent. Zu diesem Zinssatz können sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen. Die EZB will mit diesen Maßnahmen die hohe Inflation bekämpfen: durch teurere Kredite können Nachfrage und letztlich die Preise sinken. Mittelfristig strebt die EZB eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. - Es ist bereits die neunte Zinsanhebung innerhalb eines Jahres. Dennoch sind die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch hoch. Zwar wurde zuletzt Energie wieder günstiger; dafür treiben die Lebensmittelpreise die Inflation weiter an. Im Juni lag sie in Deutschland bei 6,4 Prozent; in Bayern leicht darunter bei 6,2 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 16:00 Uhr