EZB hebt Leitzins auf 15-Jahres-Hoch an

Meldungsarchiv - 27.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die anhaltend hohe Inflation. Sie hob die Schlüsselsätze erneut um 0,25 Punkte an. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,25 Prozent. So hoch war der Leitzins zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise 2008. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Zwar schwächte sich die Inflation im Euro-Raum im Juni auf 5,5 Prozent ab. Sie liegt damit aber immer noch deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. Gleichzeitig profitieren Sparer nach jahrelanger Flaute von steigenden Zinsen, beispielweise für Tagesgeld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 15:00 Uhr