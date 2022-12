EZB erhöht ein weiteres Mal den Leitzins

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank hat ein weiteres Mal den Leitzins erhöht. Die Währungshüter beschlossen eine Anhebung auf 2,5 Prozent, das ist ein Plus von 0,5 Punkten. Zu diesem festen Zinssatz können sich Geschäftsbanken bei der EZB frisches Geld leihen. Die Anhebung fiel diesmal nicht so deutlich aus, wie bei den letzten Malen. Die Europäische Zentralbank erklärte, die Inflation sei nach wie vor zu hoch und werde es in nächster Zeit auch bleiben. Deshalb will der Rat nach eigenen Angaben bald weiter steigende Zinsen ankündigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 16:00 Uhr