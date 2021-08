EZB-Direktorin ruft Banken zur stärkeren Beachtung von Klimarisiken auf

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Banken müssen sich laut EZB-Direktorin Schnabel stärker mit der Klimakrise befassen. Der Klimawandel sei auch für das Finanzsystem ein beispielloses Risiko, sagte Schnabel dem "Focus". Sie verwies auf einen Stresstest, für den die Europäische Zentralbank die Daten von 2.000 Banken und vier Millionen Unternehmen ausgewertet hat. Demnach ist rund ein Drittel der Kredite, die die Banken der Eurozone derzeit an Firmen ausgereicht haben, Risiken wie Extremwetter-Ereignissen in hohem oder steigendem Maße ausgesetzt.

