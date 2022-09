EZB beschließt größten Zinsschritt seit Einführung des Euro

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank hat auf die steigende Inflation mit der stärksten Leitzinserhöhung seit Einführung des Euro reagiert. Die Notenbank hob den Zinsatz, zu dem sie Geld an Banken verleiht, um 0,75 Prozentpunkte an auf jetzt 1,25 Prozent. Laut EZB-Präsidentin Lagarde wurde die historische Zinserhöhung mit großer Einigkeit beschlossen. Die EZB sieht angesichts Gaskrise und Inflation düstere Konjunkturaussichten für die Euro-Zone. Lagarde sagte, das Wachstum werde mindestens bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres stagnieren. Laut Bundesfinanzminister Lindner verdeutlicht die Zinsanhebung durch die EZB die schwierige Lage in Europa. Die Bekämpfung der Inflation müsse jetzt das oberste Ziel sein. Wörtlich sagte Lindner: "Inflation ist das Verarmungsprogramm für die Familien in der Mitte der Gesellschaft."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 16:00 Uhr