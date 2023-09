Extremwetterkongress warnt vor ungebremstem Klimawandel

Hamburg: Der Klimawandel wird nach Ansicht von Experten in großen Teilen ungebremst erfolgen. Die Chance, mit relativ wenig Aufwand das Klimasystem zu stabilisieren, sei verpasst, hieß es zum Auftakt des Extremwetterkongresses in Hamburg. Damit seien nicht mehr abwendbare massive Veränderungen auf der Erde zu erwarten. Die 1,5-Grad-Grenze werde überschritten, sagte der Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, Marotzke. Die 2-Grad Grenze der Erderwärmung sei nur mit enormen Anstrengungen möglich. Waldbrände, Hitzewellen, Überflutungen - die extremen Wetterereignisse in diesem Jahr sind laut Experten eine Wendemarke. Nie zuvor waren die globalen Luft- und Wassertemperaturen so hoch, hieß es in einer Mitteilung zum Kongress. Im Gegensatz zum Extremwetterkongress hatte gestern die Internationale Energieagentur noch von der Möglichkeit gesprochen, das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 13:00 Uhr