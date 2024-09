Extremwetter haben in den vergangenen Jahren die meisten Kommunen getroffen

Berlin: Mehr als drei Viertel der Kommunen in Deutschland haben in den vergangenen zehn Jahren Extremwetterereignisse wie Starkregen, langanhaltende Hitzeperioden und Dürren erlebt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf eine Umfrage der Umweltbehörde. Trotzdem hat nur etwa jede achte Kommune bisher ein Klimaanpassungskonzept, ein Viertel arbeitet nach eigenen Angaben gerade daran. Als größte Herausforderung nannten die Kommunen dabei fehlende Mittel und zu wenig Personal. Bundesumweltministerin Lemke sieht den Bund gemeinsam mit den Ländern in der Pflicht, die Kommunen finanziell zu unterstützen. Ein Extremwetterereignis kommt derweil auf Süd- und Ostdeutschland, aber auch auf Polen und Tschechien zu. Mit einem Hochwasser wird am Sonntag unter anderem an der Elbe gerechnet. Das bringt Einsatzkräfte in Dresden in Bedrängnis: Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke haben dort die Abrissarbeiten begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 09:00 Uhr