Extremisten im öffentlichen Dienst sollen schneller entlassen werden können

Kurzmeldung ein/ausklappen Lufthansa nimmt nach IT-Panne Betrieb wieder auf

Frankfurt am Main: Nach der großen IT-Panne bei der Lufthansa läuft der Betrieb am Frankfurter Flughafen allmählich wieder an. So sind seit dem frühen Nachmittag wieder Landungen möglich, wenn auch nicht so viele wie sonst üblich. Nach Angaben der Fluggesellschaft werden Maschinen auch wieder für Starts in Position gebracht. Es habe sich allerdings ein großer Stau gebildet. Es werde noch mindestens bis heute Abend dauern, bis der Flugbetrieb wieder normal laufe. Noch würden die Systeme nach und nach wieder hochgefahren. Die Lufthansa betonte, dass es auch immer noch zu Annullierungen kommen kann. Passagiere sollten sich deshalb vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges informieren. Innerhalb Deutschlands empfiehlt die Airline, auf die Bahn auszuweichen. - Grund für die Panne waren Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt. Dabei wurde ein Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt. Das Kabel ist den Angaben zufolge inzwischen wieder repariert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 16:00 Uhr