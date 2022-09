Extremismusforscher Straßner warnt vor Radikalisierung der Klimabewegung

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Extremismusforscher Alexander Straßner befürchtet eine Radikalisierung der Klimabewegung. Die Entwicklung der Klimaaktivisten erinnere frappierend an die Anfangsjahre der RAF, sagte Straßner in einem Zeitungsinterview. Die Bewegung trage in Teilen Züge einer Sekte und erhebe einen absoluten Wahrheitsanspruch. Die Aktivisten behaupteten von sich selbst, für eine ganze Generation zu sprechen. Den parlamentarischen Weg wollten Gruppen wie "Letzte Generation", "Ende Gelände" und "Extinction Rebellion" nicht beschreiten, weil dafür die Zeit zu knapp sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 02:00 Uhr