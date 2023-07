Extreme Hitze im Süden Europas erwartet

Kurzmeldung ein/ausklappen Biden sieht USA als langfristig verlässlichen Nato-Partner

Helsinki: US-Präsident Biden sieht in den USA auch in den kommenden Jahrzehnten einen verlässlichen Nato-Partner - ungeachtet möglicher politischer Veränderungen in seinem Land. Bei einem Besuch in Finnland sagte er, das westliche Verteidigungsbündnis habe die überwältigende Unterstützung des amerikanischen Volkes. Biden äußerte sich zum Abschluss seiner Europa-Reise auch zum Krieg in der Ukraine. Dabei ließ er keinen Zweifel an einem NATO-Beitritt des Landes. Nach den Worten des US-Präsidenten ist die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Russland ist nach seiner Einschätzung in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und leidet unter einem Mangel an Ressourcen. Biden wörtlich: "Es besteht keine Chance, dass Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt."

