Exportstimmung in der deutschen Industrie ist so gut wie seit einem Jahr nicht mehr

München: Die deutsche Industrie blickt so optimistisch auf ihr Auslandsgeschäft wie seit einem Jahr nicht mehr. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, stieg das Barometer für die Exporterwartungen von April auf Mai deutlich an - von minus 1,5 auf plus 0,3 Punkte. Das ist der höchste Wert seit dem April des Vorjahres. Der Leiter der Ifo-Umfragen, Wohlrabe, wies aber darauf hin, dass es insgesamt noch keine große Dynamik in der Exportwirtschaft gibt - insbesondere beim Maschinenbau und im Autosektor. Einen deutlichen Zuwachs beim Exportgeschäft erwarten dagegen die Getränkehersteller, die Möbelindustrie und der Bereich Glas und Keramik. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft insgesamt bleibt verhalten. Im Gegensatz zu den Exporterwartungen ist der Ifo-Geschäftsklimaindex im Mai nicht weiter gestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 09:15 Uhr