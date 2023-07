Exportförderung soll nach Klimaaspekten vergeben werden

Meldungsarchiv - 24.07.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will die Exportförderung stärker am Klimaschutz ausrichten. So sollen künftig grüne Technologien mehr Unterstützung bekommen. Klimaschädliche Geschäfte sollen dagegen nicht mehr gefördert werden, etwa Kohlekraftwerke. Gasprojekte will der Bund nur noch finanziell absichern, wenn die Energieversorgung in Deutschland in Gefahr ist. Insgesamt soll das Volumen der sogenannten Hermesdeckungen gleich bleiben. Im vergangenen Jahr hatte der Bund Lieferungen und Leistungen in Höhe von fast 15 Milliarden Euro gegen Risiken abgesichert. Die neuen Leitlinien sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Nun werden die Meinungen von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften eingeholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 23:00 Uhr