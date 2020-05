Exporte sind stark eingebrochen

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Corona-Krise hat zum heftigsten Rückgang deutscher Exporte seit 30 Jahren geführt. Das geht aus den heute vorgelegten März-Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach gab es im Vergleich zum Februar einen Einbruch von fast zwölf Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lieferten deutsche Hersteller knapp acht Prozent weniger ins Ausland. Bei den Einfuhren waren die Rückgänge nicht ganz so ausgesprägt, aber immer noch die heftigsten seit elf Jahren. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hält in dieser Lage Konsum-Anreize für nötig. Im BR sprach sich Verbandspräsident Kempf aber gegen Programme für einzelne Branchen aus. Ihm wäre es lieber, wenn man den Konsumenten und Investoren selbst überlässt, wofür sie ihr Geld ausgeben. Dramatisch ist die Lage laut den aktuellen Zahlen der Statistiker auch in der Tourismusbranche: Die Zahl der Gäste-Übernachtungen in Deutschland hat sich im März gegenüber dem Vorjahr halbiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 09:00 Uhr