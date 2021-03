Exporte legten verglichen mit Dezember leicht zu

Niedergelassene Ärzte sollen ab April Corona-Impfungen durchführen

Berlin: Haus- und Facharztpraxen sollen ab April flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf haben sich die Fachminister von Bund und Ländern in der Gesundheitsministerkonferenz geeinigt. Der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Holetschek, sagte am Abend in der ARD, es sei wichtig die niedergelassenen Ärzte bald hinzuzuziehen. Um sie für Corona-Impfungen zu gewinnen, brauche man aber ein einfacheres System. Die Impfzentren sollen aber erhalten bleiben. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, sieht einen De-facto-Verstoß der Länder gegen die Priorisierung. Es seien schon jetzt viele geimpft, die nach den Kriterien der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären - etwa Erzieher, Lehrkräfte oder Polizisten. Er warnte, dies dürfe nicht dazu führen, dass die Schwächsten und Gefährdetsten benachteiligt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 09:00 Uhr