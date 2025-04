Expo 2025 startet in Osaka

Osaka: In der japanischen Stadt wird heute die Weltausstellung Expo eröffnet. Kaiser Naruhito wird daran teilnehmen. Das Expo-Gelände liegt auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka. 158 Länder, Regionen und internationale Organisationen präsentieren in den kommenden Monaten ihre Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI und Gesundheit. Für das allgemeine Publikum öffnet die Expo morgen. Allerdings ist das Interesse der Japanerinnen und Japaner bislang geringer als erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 06:00 Uhr