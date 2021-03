Explosionsgefahr nach Brand bei Biogasanlage im Kreis Neu-Ulm

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kellmünz an der Iller: In dem 1.400-Einwohner-Ort im Kreis Neu-Ulm hat die Feuerwehr am Abend eine Explosion abwenden können. Laut Polizei brannte dort eine Lagerhalle, die nahe an einer Biogasanlage stand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die Gasanlage übergriff und diese in die Luft flog. Der Besitzer der Anlage wurde leicht verletzt. Weitere Menschen waren laut Polizei nicht in Gefahr, da die nächsten Häuser einen Kilometer entfernt liegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 01:00 Uhr