Explosionen in Beirut offenbar durch Ammoniumnitrat ausgelöst

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Nach den gewaltigen Explosionen in der libanesischen Hauptstadt ist die Zahl der Opfer nochmals deutlich gestiegen. Inzwischen melden die Behörden mehr als 70 Tote und über 3.700 Verletzte. Ausgelöst haben könnte die Detonationen eine riesige Menge an Ammoniumnitrat. Ministerpräsident Diab sagte, rund 2.700 Tonnen davon seien seit sechs Jahren ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen im Hafen von Beirut gelagert gewesen. Hinweise auf einen Anschlag sieht Diab nach eigenen Angaben nicht. Rund um den Hafen sind bei den Explosionen Straßen und Häuser zerstört worden sowie Schiffe und Autos in Flammen aufgegangen. Viele Länder haben dem Libanon bereits Hilfe angeboten - auch Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 07:00 Uhr