Explosionen erschüttern Kiew während Besuch von UN-Chef Guterres

28.04.2022 21:00 Uhr

Kiew: Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres ist die ukrainische Hauptstadt mit Raketen beschossen worden. Bürgermeister Klitschko sprach von zwei Angriffen. Reporter berichten von Detonationen. Guterres hatte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über einen Fluchtkorridor für die verbliebene Bevölkerung der belagerten Stadt Mariupol beraten. Nach einem Treffen in Kiew sagte Guterres, die Menschen bräuchten eine Möglichkeit, der Apokalypse zu entkommen. Vom russischen Präsidenten Putin habe er prinzipiell die Zusage bekommen, dass die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz am Aufbau eines solchen Korridors beteiligt werden können. Über die Umsetzung werde bereits intensiv gesprochen. Selenskyj zeigte sich nach dem Gespräch mit Guterres optimistisch. Er erklärte sich bereit, sofort über die Evakuierung des Stahlwerks in Mariupol zu verhandeln und die Ergebnisse schnell umzusetzen. In dem Stahlwerk sind neben Soldaten und Kämpfern auch etwa 1.000 Zivilisten eingesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 21:00 Uhr