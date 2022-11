Explosionen erschüttern Bushaltetellen in Jerusalem

Kurzmeldung ein/ausklappen Regierung verteidigt ihren Krisenkurs im Bundestag

Berlin: In der Generaldebatte im Bundestag hat die Opposition heftige Kritik an der Regierung geübt. Unionsfraktionschef Merz sagte, während die Lage für Millionen Menschen und Unternehmen in Deutschland von Tag zu Tag schwieriger werde, gebe es in der Koalition ständig Streit zwischen den Ministerien. Auch die Linkspartei kritisierte das Arbeitstempo der Koalition. Fraktionschef Bartsch sagte, die Politik der Bundesregierung habe mehr Verspätung als die Deutsche Bahn. Bundeskanzler Scholz verteidigte die Koalition. Diese habe beherzt umgesteuert und in den vergangenen zwölf Monaten mehr in Gang gebracht als in den Regierungen der vergangenen zwölf Jahre möglich gewesen sei. Konkret nannte er etwa die Reformen im Energiesektor und Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Grünen-Fraktionschefin Dröge lobte die Klimapolitik der Ampelkoalition, forderte aber auch weitere Anstrengungen, zum Beispiel im Verkehrssektor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 13:00 Uhr