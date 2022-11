Explosionen am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja

Kurzmeldung ein/ausklappen Italienischer Kulturminister droht mit höheren Eintrittspreisen in Museen

Rom: Die Aktionen von Klimaaktivisten in italienischen Museen führen voraussichtlich zu höheren Eintrittspreisen. Kulturminister Sangiuliano verwies auf zusätzliche Sicherungen, die nun nötig werden, etwa müssten alle Gemälde mit Glas abgedeckt werden. Wegen der erheblichen Kosten müsse mit steigenden Ticket-Preisen gerechnet werden, so Sangiuliano. Er sprach von sinnloser und unbegründeter Gewalt an Bildern und Installationen. Aktivisten der "Letzten Generation" hatten am Donnerstag in Mailand ein Werk des US-Pop-Art-Künstlers Warhol mit Mehl beworfen. In Rom übergossen sie ein verglastes Gemälde des niederländischen Malers Van Goghs mit Erbsensuppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 18:00 Uhr